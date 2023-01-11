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【美股焦點】富蘭克林：聚焦科技軟件多於硬件　因屬數字化轉型最大得益者

股市 18:40 2023/01/11

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富蘭克林：聚焦科技軟件多於硬件　因屬數字化轉型最大得益者

富蘭克林鄧普頓表示，在科技股方面，將更聚焦於軟件多於硬件，因為軟件類為各行業的數字化轉型的最大得益者。該行指，行業估值已大幅受壓，但基本面仍然強勁，為投資者提供長遠機會。

利率上升、經濟活動減慢，以及習慣疫後消費模式，為去年的科技板塊帶來壓力，但富蘭克林仍持樂觀看法，因為看到持久質量、可持續增長和估值支持的跡象，而且，認為數字化轉型仍處於早期階段，為長期增長趨勢。該行在企業軟件和信息技術（IT）服務公司、SaaS、人工智能（AI）或機器學習、網絡安全等優質公司看到機會。

富蘭克林又指，醫療保健行業在目前環境下增長及穩定兼備。至於金融股，金融科技主題繼續增長，看好支付和金融服務公司。

另外，該行預期美國通脹在今年上半年迅速變得溫和，但仍較歷史水平高企，聯儲局亦會放慢加息步伐，貨幣政策導向也更依賴數據。該行相信經濟陷入嚴重衰退的機會微，但增長仍會受壓。如果勞動市場維持健康，失業率處於3%至4%，則難以想像會進入深度衰退，只是盈利增長會放緩。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

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編輯：袁諾曦

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