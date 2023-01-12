碧咸睇二仔返英首戰 不堪高人氣爬圍欄走人

英格蘭足球名宿碧咸育有3仔1女，暫時只有二仔Romeo追隨父親，有望成為職業足球員。Romeo近日外借英超球會賓福特的預備組，並正式代表球會首次上陣。愛子心切的碧咸當然現身球場，觀看Romeo回國首戰。

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現年20歲的Romeo獲美職球會邁阿密國際二隊（Inter Miami CF II），暫時外借至英超賓福特B隊（Brentford B）效力，並在周二（10日）首次代表球會上陣，於賽事下半場後備入替。

碧咸（David Beckham）不惜冒雨，亦現身球場觀看Romeo返回英國的首場比賽。不過，碧咸人氣太高，忍受不住接二連三的自拍及握手要求，提前與友人爬過圍欄離開。

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對於能夠在英格蘭作賽，Romeo感到十分高興。他亦有在社交平台貼出加盟照，對能夠效力賓福特B隊至季尾感到興奮。當日比賽中Romeo雖未有入球，仍幫助球隊以3比2力克對手，獲得回到英國賽場的首勝。

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責任編輯：吳漢培