美82歲老翁每周超市做足30小時 KOL拍片眾籌110萬幫退休

美國愈來愈多長壽民眾，不少選擇在年事已高時仍繼續工作。當地一名網紅早前發現，一位82歲長者仍需在沃爾瑪超市打工維持生計，決定發起眾籌令老人家可以退休。結果籌得金額超出原定目標，長者最終已向超市辭職。

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抖音海外版TikTok上的KOL（意見領袖）麥卡蒂（Rory McCarty）於去年12月時發現，現年82歲的馬里昂（Butch Marion）仍在馬里蘭州（Maryland）沃爾瑪超市擔任收銀員，維持生計。麥卡蒂得知馬里昂需輪班工作8至9小時後感到震驚，決心幫助對方。

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麥卡蒂於是上載一段馬里昂認真工作的影片，詢問自己在平台的27.7萬名粉絲，是否願意協助馬里昂退休。他隨後在眾籌網站GoFundMe發起眾籌，目標是籌得10萬美元（約78萬港元）。麥卡蒂指，自己只想為老人家做事，之後如何發展就聽天由命。

麥卡蒂於GoFundMe網頁表示，馬里昂是一名退伍軍人，自己希望他能安渡剩餘歲月，包括去佛羅里達州（Florida）探望子女，但因經濟原因而未能實現心願。

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馬里昂曾接受訪問透露，他每周會在沃爾瑪工作大約30小時，多年前已從通用汽車（General Motors）退休，其後協助前妻照顧對方現任丈夫直至離世，之後再於沃爾瑪任職。

影片其後引來極大迴響，逾5,700人在GoFundMe捐款，一共籌得14.1萬美元（約110萬港元）。馬里昂現已向沃爾瑪正式請辭，並指感覺非常不真實。他透露將會將款項用於支付賬單，並前往佛羅里達州探望女兒及孫子，並指已多年未曾和對方見面。

麥卡蒂在其後的感謝影片中指，馬里昂希望感謝每一個人，是眾人的付出創造奇跡。

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責任編輯：李俊儀