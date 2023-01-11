【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】六大馬心得及小貼士必讀 柏林馬求婚勁浪漫超溫馨

今次訪問的跑友，是小弟在2018年柏林馬拉松衝線後才認識的Alex（張俊源）。很記得他當時見到我這個香港人時，就問我：「有無見到我來自香港的女朋友衝線呀？我諗住求婚好緊張！」要在德國跑賽去尋找香港人的踪影，機會應該是比找德國人或歐洲人高一點，雖然小弟只能陪伴一會兒而未能成功幫到手，但最終知道Alex求婚成功，亦戥他高興。

▲ Alex: 「除了Brandenburg Gate，Reichstag亦可算柏林最代表性既建築，跑完馬拉松代表剛走過一段旅程，你願意和我走下餘下的馬拉松嗎？」Alex笑言PB跑完馬拉松，要「跪低」求婚一點也不易。（所有相片由受訪者提供）

▲ 最終當然贏得美人歸！

Alex 笑言自己雖然未能做到六大馬最年輕的跑手，但可能是六大馬洗費最少錢的一個，因為自己在航空公司打工，除了柏林馬及波士頓馬之外，都是用公司員工機票前往跑，酒店亦會一年多或之前訂，亦有使用航空公司折扣，所以慳回不少錢。至於六大比賽名額，Alex指其中四大，自己很幸運地都是透過公眾抽籤方式抽到，並因為在2021年香港馬拉松跑出sub3，符合波士頓馬拉松比賽資格，所以可以在2022年直接參加波馬，至於未能抽到的紐約馬拉松，因為六大馬贊助機構雅培特別為已跑完五大馬的跑手提供額外名額的抽籤，而Alex亦因此有幸獲得免費參加的機會。

▲ Alex在去年11月終於完成六大馬，帶著獎牌坐著自己所工作的航空公司航班，別有一番感動，感恩公司啟發他個人的六大馬旅程。

講到最難忘的六大馬，Alex指一定是柏林馬，因為他在賽事當眾向準太太Cherrie求婚！這是Alex和Cherrie一起跑的第一場六大馬拉松，Alex本身很緊張，因為又要跑馬拉松又要求婚，而他一直將戒指放在跑褲的暗格內，由於戒指十分貴重，由香港登機直至求婚前，有關跑褲亦一直跟在Alex身旁，以免遺失。本來Alex計劃與Cherrie一起結伴走走完柏林馬，順理成章在終點求婚，但在起點時Cherrie很想Alex在柏林馬最速馬拉松的場地做出好成績，所以叫Alex先跑， Alex亦以PB順利完成賽事，沒有令Cherrie失望，並在終點附近找到一個靚景求婚，同時有現場跑友相助影相及拍片，在這麼歷史悠久的歐洲城市成功求婚，Cherrie及Alex當然亦很開心、難忘、感動。

▲ 2015年10月第一次海外跑步比賽，在杜拜為公司跑會取得獎項，為Alex打開跑海外馬之路，自始愛上去世界各地比賽以及認識不同地方跑友，亦因此認識最愛的另一半。

2015年10月第一次海外跑步比賽，在杜拜為公司跑會取得獎項，為Alex打開跑海外馬之路，自始愛上去世界各地比賽以及認識不同地方跑友，亦因此認識最愛的另一半。

現時Alex亦有與Cherrie一起跑步，但跑速彼此不一樣，所以Alex亦會在輕鬆跑或恢復跑的日子才和太太一起跑，並會視跑步為共同興趣，因為這樣另一半亦才會明白為何自己會於定時定候長課或進行速度跑等重課訓練。Alex又指自己亦會「識做」，例如長課盡量於星期日早上進行，早上六點準時開錶，九點鐘準時「交人」，互相配合，很體貼。

▲ 2021年香港馬拉松，Alex第一次sub3 第一次做千金先生，少不了老婆打氣支持。

▲ Alex與「南跑友」一眾跑友慶祝完成2021香港馬拉松。

至於Alex另外難忘的六大馬，就是波馬及芝馬了。Alex本身就很想完成波馬，因為波馬要BQ，以Alex年紀要sub3才能有資格參與，而他曾在戲院看過有關波馬的電影，看到當年波馬恐襲，有一些跑手斷了腳要穿上義肢，但他們最終仍會企起身完成波馬，Alex覺得很感動，並對有關跑手衷心致敬，因為他們有恐襲陰影亦能排除萬難在同一場地完成這馬拉松，在這歷史最悠久的比賽，恐襲完全是不尊重馬拉松跑手的表現。看了這麼多歷史背景，所以Alex很想完成波馬，看看這馬拉松有甚麼吸引的地方，為何那麼多人對波馬那麼著迷。

在波馬比賽前，Alex主要在跑馬地馬場進行跑步訓練，因為其他場地無論是健身室或泳池都因為疫情而全封，在這麼困難情況下做到PB實在十分難得。Alex又指波馬現場氣氛好好，在「超多人」為跑手打氣下，跑出其生涯最快成績：2小時53分48秒，實在「超級難忘，好感動」，因為可以完成到自己一直夢寐以求的賽事。

▲ Alex最愛這張波馬衝線相，因為終於可以踩過這條歷史悠久的終點線！

芝馬方面，Alex一心想衝擊sub3，在頭28公里一直保持sub3的速度，但之後因大風體溫下降，跟不到sub3的配速員，最後衝終點時出現低溫症，需要入救護站治理（Alex指波馬有同樣情況，因PB太興奮沒有即時為自己保溫所致）。當時Alex凍到口齒及神智不清，咀唇發紫，Cherrie也是第一次見到他這個情況。Alex慶幸老婆在身邊，參扶他一齊回酒店，休息一會才好轉一點。

▲ Alex 在2019 芝馬挑戰sub3 及BQ 失敗，剛好路經波士頓，就在MIT 最出名的Great Dome 前發誓：「我要BQ跑波馬呀！」（上）最終當然成功，回去同一地點同一角度拿著獎牌影相留念（下）。

最後一隻六大馬—去年11月紐約馬則為Alex帶來兩段小插曲，在跑步前個半月左右，他特別為自己的課表加插很多上落斜路的訓練，但因為訓練過渡，撞著右腳拗柴，加上游水及其他核心訓練等練習，沒有太多時間休息，造成腳脛骨壓力性骨折，要靠拐杖行路，當時醫生亦已叫他「打定輸數」不要去跑，自己亦在比賽前一個月完全暫停有關跑步的訓練，跟著只是游泳及騎單車去訓練心肺，以及定時做針灸及進行治療等，最終亦能幸運地參與及完成比賽。

另一插曲是有架不知名的單車突然在比賽賽道上出現，並靠在比賽途中的水站，打亂比賽跑手的節奏，Alex與一眾跑手「炒埋一碟」而跌在地上，幸好只是略為擦傷而可以繼續跑下去。

由於賽前受傷，Alex在頭半程一直保持每公里4分25秒的速度，但心率升至較高水平，並非平時跑馬拉松的正常感覺，所以主動減慢，但仍抽筋了七至八次。他表示有幸公司跑會隊長一起抽筋同行最後十幾公里，互相鼓勵，互相用水樽為對方「碌腳」，最後一齊以3小時22分衝線。

對於六大馬拉松的成績，Alex認為自己一直保持進步，即使紐約馬因為受傷而慢了一點，但都感到非常滿意。至於六大馬心得及小貼士，Alex指自己訓練一直參考跑界名作《Hansons Marathon Method》的課表，自芝馬的訓練開始，每星期都有至少20公里長課，疫情期間每星期保持40至60公里的跑量，風雨不改，馬拉松前16-18星期會「加質加量」，星期二以長距離的間歇跑為主，由800至5000米不等，週末長課最長會加至36公里，每週跑量提升至100公里，大約維持3-4星期左右。其他日子則以核心訓練及游水為主，為肌肉提供放鬆機會。

他又指自己崇尚有紀律的訓練，加量不會一星期內加很多，並會在比賽前前一兩個月戒酒，吃少些油膩東西，多些汲取蛋白質及碳水化合物等。

Alex建議大家若想跑六大馬，最重要是保持跑步習慣，不要心急，始終六大馬旅程不會很短，快則年幾，長則可以三至四年（編按：小編慚愧，因東京馬至今已十年仍未完成六大馬）。

他建議可以提早一年預訂酒店，因為價錢平得多之餘，亦可訂到位置較佳的酒店。Alex指波士頓及紐約的酒店費用高昂，若不早些訂，每晚酒店費用隨時超過三千元，最重要是訂一些可取消的酒店，這樣預算會較為方便。另外歐洲時差問題不會太大，但若到美國跑，比賽大致會在星期日早上舉行，Alex建議星期四早上到美國最好，因為可以先休息及慢跑，先感受及習慣當地的氣溫及時間。他又指比賽前避免行太多景點，行程宜鬆不宜緊，而這幾天不要吃太油膩的東西，亦是「加碳」時候，可以中餐或亞洲食物為主，相信不太難找。

中學時主攻游水的Alex，高中時曾被老師徵召參加越野跑隊，在大學時亦有參加大學舉辦的港島徑山賽，拿過冠軍及亞軍，自此喜歡長距離跑步，與跑步及山賽結緣。出來工作後，由於公司有跑會，所以開始參加不同的路跑比賽，而環球航空界每年會舉辦大型運動比賽，廣邀所有航空公司參與，所以Alex亦從中認識不同國家的跑手，以及不同地方跑步文化，亦因此展開海外馬之路。

Alex又指由於公司及身邊都有朋友完成六大馬，所以自己參加六大馬亦緣因於此，至於為何想做時間，主要是波馬需要BQ才能參與（慈善名額除外），所以想做一個目標時間，憑實力與一眾高手站在波馬的起跑線。至於未來目標，他希望在三月東京馬拉松再做出sub3成績，未來亦想參加不同的跑賽，除了挑戰可以衝時間的澳洲黃金海岸馬拉松及首爾馬拉松，亦會考慮較有趣的三藩市Bays to Breakers及澳洲Great Ocean Road的比賽。

▲ 2023年除了香港馬拉松，Alex亦會再次挑戰東京馬，圖為Alex在東京皇居外跑長課留影。

最後Alex為大家分享「慢慢來就會快」這信念，因為跑馬拉松是漫長過程，要長期訓練才有體力及耐力，急不來，慢慢訓練就自然跑得快。他特別多謝南區跑友—「南跑友」一直以來一起訓練，教識自己風雨不改堅持跑長課；感謝公司跑會帶他進入跑步領域；感謝物理治療師一直「睇住」他走完六大馬；最重要是太太一直支持他完成六大馬的人生目標，全靠太太才能完成六大馬。Alex認為跑步雖然是一人活動，但連結很多人，就像馬拉松紀錄保持者Eliud Kipchoge亦連結全球很多跑手一樣，令大家更團結一致。

▲ 在柏林馬終點認識高手Alex，也可算是一種「緣份」吧！

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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