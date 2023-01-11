上車客對荃灣有情意結　喜遇業主減價賣樓　兩年新低價購韻濤居

有業主趕換樓，不借低價出售單位套現。中原地產丘漢偉說，荃灣韻濤居C座高層2室，實用面積420平方呎，兩房間隔，去年9月放盤，原開價670萬元，及後11月，減價至615萬元，由於業主有意換樓，並打算先沽出物業再買，所以進一步減價，終以578萬元沽出單位，實用呎價約13,762元，造價創屋苑兩年新低。

丘漢偉續說，買家為上車客，以前於荃灣讀中學，故對荃灣有情意結，數月前開始在區內覓盤，有感韻濤居周邊配套齊全，交通方便，早前已看中上址，惟叫價與目標價有差距，故未有入市，日前得知業主肯擴大議價空間，隨即積極議價，終順利購入單位。

資料顯示，原業主於2006年中以163萬元買入單位，持貨約17年，現帳面獲利415萬元，物業期內升值2.5倍。

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