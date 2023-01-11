【新年優惠】WeChat Pay HK：1.15起推大抽獎　最高可獲8888元新春消費金

▲ WeChat Pay HK：1.15起推大抽獎 最高可獲8888元新春消費金

農曆新年將至，WeChat Pay HK宣布，將會推出總值過百萬港元的「好運兔兔不絕 大抽獎」。WeChat Pay HK用戶於1月15日中午12時起至1月26日期間，累計完成指定任務次數，即可免費參與大抽獎贏取獎品，例如由WeChat Pay HK送出的個人最高價值8,888元新春消費金，以及4間銀行送出之專屬電子現金券。

於活動期間，WeChat Pay HK用戶打開「WeChat > 我 > 服務> 優惠專區」，即可訪問「好運兔兔不絕 大抽獎」活動頁面。

每位用戶最多可獲三次抽獎機會

推廣期內，用戶每完成1個活動任務，可獲得1次「跳一跳」步數。用戶累計完成3次「跳一跳」步數，可獲得第一次抽獎機會；累計完成8次「跳一跳」步數，可獲得第二次抽獎機會；累計完成12次「跳一跳」步數，可獲得第三次抽獎機會。每一位用戶最多可獲得三次抽獎機會。用戶可在WeChat Pay HK「好運兔兔不絕 大抽獎」活動頁面查看中獎情況。

WeChat Pay HK「好運兔兔不絕 大抽獎」獎品 獎品內容 名額 備註 1 WeChat Pay HK 送出的價值HK$8,888新春消費金 10名 僅限於第3次抽獎時抽出 2 WeChat Pay HK 送出的價值HK$888新春消費金 50名 僅限於第2及3次抽獎時抽出 3 WeChat Pay HK 送出的價值HK$88新春消費金 1000名 / 4 WeChat Pay HK 送出的價值HK$18.88新春消費金 3000名 / 5 WeChat Pay HK 送出的價值HK$8.88新春消費金 5000名 / 6 WeChat Pay HK 送出的價值HK$2.88新春消費金 50000名 / 7 富融銀行送出的價值HK$688富融銀行專屬電子現金券 50名 可於香港接受WeChat Pay HK的商戶消費，並使用WeChat Pay HK以富融銀行賬戶支付超過HK$688.01（包含 HK$688.01）的單筆消費時使用。 8 富融銀行送出的價值HK$8.88富融銀行專屬電子現金券 100,000名 可於香港接受WeChat Pay HK的商戶消費，並使用WeChat Pay HK以富融銀行賬戶支付超過HK$8.89（包含HK$8.89）的單筆消費時使用。 9 中銀香港送出的價值HK$8.88中銀香港專屬電子現金券 8,000名 可於香港接受WeChat Pay HK的商戶消費，並使用WeChat Pay HK以中銀香港銀行賬戶或信用卡支付超過HK$8.89（包含HK$8.89）的單筆消費時使用。 10 匯豐銀行送出的價值HK$8.88匯豐銀行專屬電子現金券 7,000名 可於香港接受WeChat Pay HK的商戶消費，並使用WeChat Pay HK以匯豐銀行賬戶支付超過HK$8.89（包含HK$8.89）的單筆消費時使用。 11 恒生銀行送出的價值HK$8.88恒生銀行專屬電子現金券 7,000名 可於香港接受WeChat Pay HK的商戶消費，並使用WeChat Pay HK以恒生銀行賬戶支付超過HK$8.89（包含HK$8.89）的單筆消費時使用。 12 第一款新春特別電子利是封 100,000名 使用WeChat Pay HK發放電子利是時使用 13 第二款新春特別電子利是封 100,000名 使用WeChat Pay HK發放電子利是時使用

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