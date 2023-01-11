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【2023年部署】瑞信予恒指今年目標23800點 看好7板塊 農銀另建議增持10港股

股樓投資 19:47 2023/01/11

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再有大行發表港股展望。瑞信發表報告指，經過具有挑戰性的去年後，內地今年會視推動內需，重振經濟增長為首要任務。並且有望加大財政開支的投入和維持寬鬆的貨幣政策。雖然大市近期顯著反彈，然而估值仍處近年低位，因此依然吸引。該行把恒指今年目標設於23800點，並且建議留意7大板塊，包括濠賭、乳業、航空、旅遊、電商、網遊及調味品等。

農銀建議增持港股名單：

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【2023年部署】大摩上調恒指今年目標至24500點 另推薦逾20隻通關受惠股  詳情請看【下一頁

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

瑞信亦分別予MSCI中國指數及滬深300指數目標78點及4700點，並且預計今年中國經濟增長或達4.5%，較去年加快。

至於另一大行農銀國際，較早前亦發表2023年港股展望報告，並且選出10隻建議增持的港股。

【通關落實】華住配售美國預託股份 集資最多3億美元  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

中國移動（00941） 港股

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