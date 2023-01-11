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【大行報告│9988】瑞信：料阿里巴巴電商業務受惠內地重啟　維持目標價147元

股市 17:48 2023/01/11

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瑞信最新報告預期阿里巴巴 （09988） 截至今年12月底的第三財季收入按年將錄得輕微增長，隨著內地經濟重啟，將有利電商業務前景，預期總商品交易額（GMV）及零售商業客戶管理收入（CMR）將在2024財年重拾增長步伐，維持對股份「跑贏大市」評級，目標價147元，以今日收市價計，潛在升幅逾30%。

關注利潤增長步伐及雲業務發展

該行預計截至今年12月底的第三財季收入將按年增長0.6%至 2,440 億元人民幣，指對公司的關注點將是內地重啟後電商業務的發展前景。集團今年集團董事會主席兼首席執行官張勇將公司新一年的關鍵字定為「進」，故瑞信關心公司利潤增長步伐能否顯著恢復。此外，雲業務的發展亦是該行關注方向。

雖然預期第三財季收入僅錄得輕微增幅，但瑞信指投資者目光已轉向關注未來復甦步伐，認為阿里在供應高端產品組合方面有優勢，而且盒馬等平台可涵蓋線上線下各種消費場景，預期可收窄與同行的增長差距，帶來穩定的投資回報率。

瑞信重申阿里巴巴為首選，認為宏觀經濟復甦，螞蟻集團整改進度及公司轉為在港第一上市，均會成為對股份的催化劑，維持「跑贏大市」評級，目標價147港元。

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編輯：葉志偉

港股 H股 經濟 大行報告 阿里巴巴 零售 阿里巴巴－SW（09988）
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