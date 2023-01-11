【私隱危機】美國電子車牌系統現漏洞　黑客可隨意跟蹤、刪除資料

美國加州去年開始，容許車主選用並在車上安裝電子車牌。作為唯一獲許可的商用電子車牌製造商Reviver，被安全研究人員揭發，Reviver的電子車牌系統存有嚴重洞，使黑客可以跟蹤車輛、編輯帳戶資訊，甚至刪除車牌。

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安全研究人員Sam Curry早前發布文章指，由於他發現Reviver的電子車牌可用於跟蹤車輛。因此，對Reviver系統及其應用程式的安全性問題感興趣，繼而針對Reviver展開安全實驗。

Curry在開設了新Reviver帳戶後，該帳戶被分配到一個公司的JSON（JavaScript Object Notation）中，並允許他將子用戶添加到該帳戶。其後發現Reviver的重設密碼網頁，以及獲得名為「REVIVER」的訪問權限，即Reviver系統管理員般的帳戶權限。使其可以在完全授權的情況下，進行查看車輛位置、更新電子車牌、為帳號新增用戶，和授予經銷商權限等多項操作。

他強調，若這種權限極大的帳戶落入真正的黑客手中，黑客將能遙距進行更新、追蹤系統中每一個電子車牌，甚至刪除任何一名Reviver用戶的電子車牌。

涉事公司24小時內修正 稱漏洞未被惡意使用

在Curry主動向Reviver報告相關漏洞後，該企隨即在24小時內修復漏洞，並稱漏洞未有被惡意使用，用戶資訊亦未有受到影響。

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責任編輯：殷凱怡