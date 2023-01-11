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【大行報告】大和：衰退憂慮同時毛利率預測樂觀 重申JS環球生活「買入」

股樓投資 17:36 2023/01/11

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大和表示，市場對美國潛在陷入衰退憂慮續增，為反映市場對JS環球生活（01691）今年在美國市場收入增長持更保守態度，該行將公司在2023年至2024年收入預測下調1%至3%，但同時升每股盈測介乎3%至5%，以反映更樂觀毛利率預測，並將其目標價由9元上調至12.4元，重申其評級為「買入」。JS環球生活周三（11日）收市報10.5元，升幅2.3%。



 

 

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

 

對美國市場看法更保守外，該行同時預料公司利潤率將會改善，因去庫存壓力減少、廣告支出和促銷活動或較審慎，又對公司在歐洲及亞太區市場的收入增長仍維持樂觀看法，主要是有較為健康的渠道庫存，並預料公司將繼續透過渠道擴張而獲取市場份額。

 

 

【延伸閱讀】大行點睇：花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策，請按【見下頁

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撰文：鄭昊彤

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目標價 買入 港股 JS環球生活（01691） 大行報告

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