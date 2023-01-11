【零售股】莎莎上季內地零售及批發營業額按年跌42.4%　港澳跌6.9%、馬來西亞獨升

▲ 莎莎上季內地市場營業額按年跌42.4% 港澳跌6.9% 慬馬來西亞獨升

莎莎 （00178） 截至2022年12月底止第三財季，零售及批發營業額為8.6億元，按年跌12%，較疫情前仍跌59.2%。其中，以中國內地市場的營業額跌幅最多，按年跌42.4%至4420萬元，港澳市場亦跌6.9%至5.76億元，綫上業務跌21.8%至1.6億元，僅馬來西亞市場升28.1%至8050萬元。

香港同店銷售升9.3%

莎莎指，香港社交距離措施逐漸局部放寬，益於消費意欲改善，更新產品組合以及於聖誕購物旺季推出有效的主題推廣活動，帶動上季香港同店銷售按年增加9.3%，零售銷售增加3.6%。

不過，澳門業務期內因感染個案飆升而大受打擊，當局收緊對入境旅客新冠病毒測試的規定，導致旅客數目大減。澳門的零售及批發營業額按年下跌30.2%。

港澳上季同店銷售按年跌4.1%，每宗交易平均金額跌2.8%，交易宗數跌4.5%。

上季內地同店銷售跌逾21%

以當地貨幣計，上季內地同店銷售跌21.4%，主因受累新冠疫情和疲弱消費，這也導致綫上業務出現下跌。

莎莎指，疫情爆發嚴重打亂由香港運貨到内地的跨境物流安排，包括在中國內地電商倉庫的補貨以及向內地顧客直送貨品的服務，不利銷售表現及增加了銷售退貨的情況。相反，香港綫上業務銷售按年升19.1%。

馬來西亞旺市或持續至農曆新年

馬來西亞為上季生意獨升的市場。莎莎指，期內馬來西亞市場已恢復至疫前的92.3%，當地消費者的消費行爲和模式已經回復正常，於聖誕期間的購物旺季非常暢旺，旺市有望維持至今年1月的農曆新年。

截至12月底止，莎莎共有189間店，較9月底減少4間，主因內地門店減少至38間，香港及馬來西亞店舖則維持80間及71間。

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編輯：袁諾曦