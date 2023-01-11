新香港人誠意打動業主減價　1275萬購緻藍天四房戶　以便日後來港家人同住

樓市交投氣氛好轉，再有「新香港人」買家入市。美聯物業梁傑表示，日出康城緻藍天5R座低層B室，實用面積1,120平方呎，四房雙套連儲物室間隔，最初開價1,300萬元放盤，業主見客人睇樓多次，被誠意打動，終減價25萬元，以1,275萬元出售單位，實用呎價約11,383元。

梁傑續說，買家早年經內地優才計劃來港，一直於東九龍租住單位，約於半年前成功獲得永久居民身份證，並一直有意置業，見將軍澳生活及交通配套成熟，而且樓齡新，又有大型商場，考慮到樓價調整，加上將藍隧道及跨灣橋啟用後，區內樓市交投氣氛向好，故決定加快落戶日出康城，並購入大單位，以便日後來港的家人一同居住。

資料顯示，原業主於2015年9月以950.7萬元購入上述單位，持貨超過7年，現帳面獲利324.3萬元，單位升值約34%。

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