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【烏克蘭戰爭】澤連斯基視像現身金球獎 表明「不會有第三次世界大戰」

環球社會熱點 18:15 2023/01/11

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第80屆金球獎頒獎典禮於美國時間周二（10日）舉行，烏克蘭總統澤連斯基亦有視像出席。澤連斯基在致辭中表示，隨著俄烏戰爭局勢轉變，不會發生第三次世界大戰。澤連斯基亦在演講中談及金球獎歷史，指烏克蘭正爭取令下一代僅透過電影了解戰爭的權利。

金球獎主持自嘲被選中原因 「因為我係黑人」 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelensky）視像出席2023年金球獎頒獎典禮，他在致辭中表示，第一次世界大戰奪取數百萬人生命，二戰亦奪走數千萬，他指世界將不會有第三次大戰，不會上演「三部曲」（trilogy）。

澤連斯基指，金球獎歷史可以追溯至1943年，當時正值二戰末期，局勢勝負已明朗，但戰事仍未終止。他形容，當年的金球獎正是在如今類似局勢下，仍然表彰1943年的最佳表演者。

拜登前辦公室發現機密文件 涉烏克蘭英國伊朗情報 【下一頁】

澤連斯基表示，烏克蘭正在自由世界的協助下，阻止俄羅斯侵略。他指目前戰爭尚未結束，但局勢正在轉變，何方將獲勝已非常明顯，烏克蘭將與整個自由世界一齊，取得勝利，希望屆時所有人都能和烏克蘭站在一起。

美國著名演員Sean Penn在介紹澤連斯基時表示，從伊朗青年到阿富汗婦女運動，一再提醒世人，擁有夢想只有不僅是作為人類的奢侈品，更是人類需為之奮鬥及犧牲的物品。若將夢想自由比如成一把長矛，澤連斯基就是將長矛磨練得最鋒利的人。

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責任編輯：李俊儀

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