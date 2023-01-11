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【AFF】梁鳳儀：證監會今年將落實擴大多項互聯互通

股市 17:23 2023/01/11

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證監會行政總裁梁鳳儀1月1日履新，她今出席貿發局亞洲金融論壇後表示，證監會會繼續鞏固和提升香港國際金融中心地位，包括擴大互聯互通，落實港股通納入外國企業、北向通增加成份股，改良大灣區跨境理財通安排，並且籌備國債期貨、互換通增加投資者風險對沖工具。

梁鳳儀又指，全球宏觀環境依然有很多不穩定因素，包括利率方向不明朗，證監會今年重要工作之一是維持市場有序運作，關注中介機構、券商、基金經理保持流動性，來應對任何突發事件。

執法及監管方面，證監維持對市場失當行為「零容忍」，嚴懲「唱高散貨」、招股上市失當等違規行為。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

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記者：胡學能

金融監管機構 港股 梁鳳儀 互聯互通 證監會
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