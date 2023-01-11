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【港產美股】Prenetics癌症基因檢測產品獲FDA許可　料可成私營保險報銷項目

股市 17:13 2023/01/11

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【港產美股】Prenetics癌症基因檢測產品獲FDA許可　料可成私營保險報銷項目

基因及診斷檢測公司Prenetics Global Limited（美：PRE）宣布，近期收購行動基因已就適用於實體腫瘤的癌症基因檢測產品 ACTOnco獲得美國食品藥物管理局（FDA）的許可。Prenetics周二美股抽升22.0%，周三盤前再升1.76%，現報2.31美元。

Prenetics指，ACTOnco旨在供專業醫護人員使用，協助他們根據針對實體腫瘤癌症患者的專業指引作出臨床管理決策。是次舉措亦讓行動基因成為亞洲首家及唯一一家就癌症基因檢測獲得FDA許可的公司。ACTOnco可作為診斷測試提供440種癌症相關基因的癌症基因檢測。

另外ACTOnco可就使用標靶腫瘤治療（包括免疫治療）的臨床管理決策提供資訊 ，旨在用於泛癌測試，包括乳癌、結腸癌、子宮內膜癌、肺癌等。

行動基因主席兼Prenetics行政總裁楊聖武，獲得FDA許可標誌著個性化癌症護理在亞洲取得重大進展，並有可能成為私營保險承保機構和醫療系統內可報銷和承保之項目，未來將繼續研發方面的投資，尤其是有關為健康人口進行早期癌症檢測的研發。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

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記者：李哲毅

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