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【會計監管】會財局再發公開信關注核數師辭任　再提4大關注

股市 17:12 2023/01/11

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【會計監管】會財局再發公開信關注核數師辭任　再提4大關注

會財局去年10月發公開信關注上市實體的核數師倉促辭情況，該局最新再發公開信，重申對核數師變動的期望。會財局指出，發表公開信後，在2022年11月至12月期間，有56宗核數師辭任個案，較去年同期66宗減少15%，以「審計費用存在分歧」為辭任理由的數目也有所減少，但仍會關注辭任個案對審計質素以至更廣泛的市場紀律問題（例如意見篩選）的潛在影響。

為保持與企業間的關係，不少會計事務所在過去辭任核數師時，都會以審計費分歧作「下台階」，會財局曾公開關注有關做法是否掩飾真實理由。

會財局最新公開信續列出4項觀察和關注：

  • 一. 核數師因審計過程中發現的問題而被上市實體要求辭任
  • 二. 「企業管治因素」被誤用為核數師辭任理由
  • 三. 過早公布新任核數師的任命
  • 四. 利用「對審計費用存在分歧」來概括解釋核數師辭任原因

會財局表示，最新公開信列出對新任核數師、退任核數師和審計委員會的期望。他 們各有重要角色及責任確保財務匯報和審計質素。

查察部主管賴翠碧稱，上輪公開信後，核數師辭任數目和原因均有初步改善跡象，但其他在市場上不當行為的跡象亦正在浮現，將不利審計和財務匯報質素，敦促上市實體核數師及審計委員會留意該局提出的關注，並實施建議，克盡己任，履行與維護審計質素有關的職責。

會財局最新公開信全文

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編輯：麥德銘

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