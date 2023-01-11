辛偉誠坐36分鐘專機訪利兹 綠黨轟：點解唔搭火車？

英國首相辛偉誠自上任以來，曾數度被質疑離地。辛偉誠本周乘坐空軍專機到訪利兹一間醫療中心，機程僅36分鐘。外界批評辛偉誠的做法不環保兼浪費公帑，政黨綠黨更質問辛偉誠為何不選擇乘坐更環保的火車。

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英媒報道，辛偉誠（Rishi Sunak）乘坐英國皇家空軍專機，由倫敦西部的空軍基地飛往利兹機場，再到訪西約克郡的一間醫療中心，全程約36分鐘。

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首相府於網上貼出一張辛偉誠在當地早上7點47分上機的照片，他於上午8點23分於利兹降落。他在西約克郡逗留三個班小時後，再乘坐專機飛返倫敦，飛機在中午12點25分降落。

綠黨聯合黨魁拉姆齊（Adrian Ramsay）批評辛偉誠的做法，指私人飛機造成的污染是商業航班的5到14倍，及火車的50倍。

拉姆齊指控辛偉誠明知有火車這項成本更低、對環境破壞更少的選擇時，仍乘坐私人飛機作短途飛行根本不合理。

工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）也批評辛偉誠行徑奢侈，指英國家庭正深受生活成本危機困擾之際，辛偉誠乘坐36分鐘飛機到利兹訪問3小時，是浪費納稅人公帑。

她更不滿英國國民保健服務（NHS）陷入危機之際，患者和醫護都呼籲政府採取行動，辛偉誠卻由倫敦飛往利茲拍照爭取曝光率。

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辛偉誠的發言人指，乘坐火車前往利兹車程需時2小時22分鐘。辛偉誠放棄火車改搭轉機，是為了能最有效運用時間。

發言人指辛偉誠的時間緊張，因此會因應情況選擇乘坐最適合的交通工具，確保能最有效運用時間。

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責任編輯：鄭錦玲