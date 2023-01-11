日本新冠死亡數個多月破萬 佔總體約6分1

日本現正面臨當地的第8波新冠疫情，感染及死亡人數持續上升。根據最新數據顯示，日本新冠死亡人數在最近一個多月已超過1萬人，佔總體病歿數字約6分1。同時，日本亦確認發現4宗新型變種XBB.1.5個案。

【安倍晉三身亡】兇手收近6萬現金禮物 料被起訴謀殺 【下一頁】

厚生勞動省最新數據顯示，截至周二（10日）為止，當地1月的新冠相關死亡人數達3,145人，連同去年12月的7,622人，不足一個半月內已有多達超過1萬宗新冠相關死亡個案。

老年人士佔死者中多數，屆乎2022年12月7日至今年1月3日間死者，共5,825人身份及年齡已確認。當中，70至90多歲死者合共佔92.2%。厚生勞動省的專家委員會警告，老年護理中心如爆發疫情，恐怕將進一步增加長者的新冠死亡人數。

日本政府加碼誘民眾搬離東京 每戶一孩派6萬 【下一頁】

國立感染症研究所分析1,168宗死亡數據，指當中約6成死因直接與新冠病毒相關。自新冠疫情大流行以來，日本的新冠死亡人數為60,411人，即過去40日內死亡數字增加6分1。

內閣官房長官松野博一周三（11日）確認，日本出現4宗變種病毒Omicron亞型XBB.1.5感染，將繼續監察疫情動向。被問會否針對美國入境人士加強防疫，松野博一表示會根據國內外感染狀況及其他國家及地區的邊境措施等，再妥善作出判斷。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培