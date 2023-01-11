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戴德梁行：通關後大灣區樓市有望「量升價穩」　去年10億以上成交創新高

股樓投資 18:11 2023/01/11

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戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，2022年大灣區一手住宅銷售數字有所回落，其中以珠海等地跌幅比較明顯，主要因為當地一手房市場主要靠外地客支撐，疫情的影響較大，而內只需比較強勁的地方如中山及江門的按年跌幅就相對較少。但由於年內一手成交集中以優質物業爲主，平均一手房價反而被推高，而二手房價則維持跌勢。預期在通關及16條措施互相支持下，2023年中港通關後大灣區樓市有望「量升價穩」，全年總成交宗數有望上升20至25%，升幅主要在下半年出現。

戴德梁行中國資本市場執行董事陳彩麗就指出，大灣區商業物業投資2022年總成交額逾649億元人民幣，佔全國大宗交易(億元以上)約29%，當中深圳的大宗交易額更超越北京，躍居全國第二位。工業、物流、數據中心等與新經濟有關的投資比例增加；同時，國內基礎設施公募REITs的崛起， 將促成更多產業園、生物醫藥和倉儲物流成交。

延伸閲讀【有相睇】多組買家洽購 業主趁機反價25萬 將軍澳天晉兩房965萬易手【下一頁

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資料顯示，原業主於2011年12月以486.82萬元購入上述單位，持貨逾12年，現帳面獲利478.18萬元，物業期內升值約98％。

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撰文 : 蔡子俊

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