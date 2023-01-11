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【大行報告】國信證券：新能源車料是吉利175今年銷量增長核心　今年收入料有雙位數增長、純利增長加快

股市 17:04 2023/01/11

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【大行報告】國信證券：新能源車料是吉利175今年銷量增長核心　今年收入料有雙位數增長、純利增長加快

國信證券（香港）認為，吉利汽車 （00175） 今年總銷量目標為165萬輛，意味按年增長約15.1%，當中新能源車銷量增長目標是100%以上，反映新能源車型將繼續是吉利2023年銷量增長核心，傳統燃油車銷量則可能繼續萎縮。

吉利去年有幾款新能源車上市，其中，幾何品牌新增車型G6、M6於去年11月上市，睿藍品牌新增車型睿藍9於12月中旬上市，微型純電車吉利熊貓mini於12月底上市，而極氪009則於今年1月交付，國信證券預期，上述車型均有望成為帶動公司2023年新能源車銷量增長主力之一。

大和削吉利目標價至11.5元、評級降至「持有」【下一頁】

國信證券預計，吉利去年收入增長30%，主要由於汽車銷量恢復增長、車型普遍加價、產品結構持續上行令高售價車型變佔提升，但基於原材料成本上升，加上成本較高的新能源車型佔比提高，預期全年毛利率較前一年明顯降低。

「目前市場競爭較激型的背景下，預期吉利各項費用或將保持較快增長，預期吉利2022年純利按年小幅增長。」

該行估計，吉利在銷售規模進一步擴大下，2023年收入將實現雙位數增長，純利增長亦會加快，主要受惠於規模擴大及毛利率回升。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

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編輯：陳韻妍

港股 個股分析 中國市場 汽車 新能源 大行報告 吉利汽車（00175）
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