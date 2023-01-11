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【螞蟻整改】舜宇光學完成入股重慶螞蟻消金6%股權　作價11億元人幣

股市 18:30 2023/01/11

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【舜宇2382】舜宇光學完成收購重慶螞蟻6%股權　作價11億元人幣

舜宇光學 （02382） 公布，旗下附屬公司浙江舜宇光學早前認購螞蟻集團旗下「重慶螞蟻消費金融」6%股權，已於1月11日完成交收，涉資11.1億元人民幣。重慶螞蟻消費金融屬於螞蟻集團經營消費金融業務的經營主體，即提供「信用貸（前稱借唄）」、「信用購（前稱花唄）」服務，由螞蟻集團持有一半股權。

重慶螞蟻消費金融此輪註冊資本增資涉105億元人民幣，參與者除了舜宇光學，也包括杭州金數科、傳化智聯、博冠科技及重慶農信投資。完成交易後，公司總註冊資本達185億元人民幣。

原有股東方面，除了螞蟻集團，就包括南洋商業銀行、國泰世華銀行、寧德時代（深：300750）、魚躍醫療（深：002223）、千方科技、中國華融。

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【手機設備股】舜宇2026年到期之4億美元5.95%債券　料於下周二左右發行　股價抽升半成

記者：宋佩恩

阿里巴巴－SW（09988） 螞蟻集團（06688） 港股 螞蟻金服 重慶 舜宇光學科技（02382） 南洋商業銀行 魚躍醫療（深：002223） 寧德時代（深：300750）
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