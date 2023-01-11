【個人電腦】IDC：全球PC第4季出貨量跌28%、聯想續成一哥　料2024年恢復增長

▲ 【個人電腦】IDC：全球PC第4季出貨量跌28%、聯想續成一哥 料2024年才恢復增長

市場研究機構IDC發表報告指，2022年第4季傳統PC（個人電腦）全球出貨量低於預期，累出貨約6720萬部，按年跌28.1%，IDC指，疫情所推動的PC高度成長期已經結束，儘管最近出現下滑，但2022年PC出貨量仍高達2.92億部，高過疫情前水平。IDC提到，PC市場面臨需求問題，大多數用戶擁有相對較新 PC，而且全球經濟正在惡化。

聯想 （00992） 續為2022年第4季全球PC出貨量冠軍，出貨1550萬部，按年跌28.5%，市佔率23%，按年跌0.1個百分點。第二為惠普HP（美：HPQ），上季出貨1320萬部，按年跌29%，市佔率19.6%，跌0.3個百分點。

IDC移動和消費設備研究經理Jitesh Ubrani表示，由於過去幾月渠道庫存過剩，市場推出折扣以刺激需求，許多渠道的PC 平均售價（ASP）也有所下降，預計成品PC 和組件的庫存管理仍是未來數季的關鍵問題，並有可能進一步影響ASP。

IDC報告又指出，許多大型PC供應商對2023年前景謹慎，但市場普遍認為，部分 PC 市場可能會在 2023年底恢復增長，而整個市場將在2024年恢復增長，當中商業領域有幾個增長驅動因素，包括Windows 10 即將結束更新周期。

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記者：李哲毅