【新春好去處】海洋公園賀年活動19/1起登場 期間限定Baby Shark派對 持滙豐信用卡享317元門票優惠

海洋公園「團園賀年2023」將於1月19日至2月5日躍動登場，除有一班活潑精靈的兔仔將與你一同在海洋公園蹦蹦跳喜迎兔年，深受小朋友歡迎的Baby Shark更會驚喜亮相。

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今年的主角——超萌達摩造型兔仔將出現在「滙豐信用卡呈獻福滿萌兔村」，位於海濱樂園廣場的「兔躍開運牌坊陣」，更有穿上賀年服飾的巨型兔子在特大麻將裝飾相伴下同你一齊打咭。小朋友可到「滙豐信用卡呈獻瑞雪迎新年」開心玩真雪，或是在「蹦蹦彈跳屋」大展身手，盡情放電。

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此外，海洋公園也將推出多款精緻賀年菜式，其中海龍王餐廳推出節日特備美食包括「開運接福」午市套餐及「福兔迎春」晚市套餐，以環保海鮮入饌的好意頭菜式，為新一年帶來富貴豐足和身體健康。惠顧晚市的訪客更可於當天晚上6時半後享免入場費、免泊車費及免開瓶費三重優惠。同時園內各餐廳及美食亭亦推出多款以新春為主題的特飲、小食和甜品。

個農曆新年，深受小朋友愛戴的Baby Shark將「游」到海洋公園，與公園一同推動保護自然生態，為一眾小訪客在假期中帶來別具教育意義，以及令人眉飛色舞的保護大自然「派對」。

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1月19日至2月5日期間，Pinkfong 與Baby Shark將每日在海洋公園「威威劇場」舉行「Baby Shark派對」，並獲得由打造Baby Shark的全球娛樂公司The Pinkfong Company的全力協助，小朋友可以學習如何做好廢物回收，並承諾為戶外「不留痕」出一分力。熱愛海洋生物的大小朋友更可跟隨Baby Shark的「游」蹤，在「Baby Shark X 海洋奇觀」活動中了解不同海洋生物的獨特之處和棲息環境，最後與Baby Shark和他的朋友們一同做出招牌動作合照，喜迎兔年新的一章！

Baby Shark更與海洋公園聯乘推出首個海上寫生之旅，在1月19日至2月5日期間，誠邀大家化身成為小船員，加入海上觀光項目「探索港島南」系列全新推出之「小探險家—鯊海樂游」，一起用畫筆記錄大自然的美景，又可以與Baby Shark「同游」畫框之中。



海洋公園提供多項套票優惠，讓一家大小盡情投入新春慶祝活動。所有有效香港滙豐信用卡持有人更可專享317元成人門票及190元小童門票之優惠，並獲贈價值30元之園內購物電子現金禮券一張。

只需一張「無限FUN入場證」便可於購買日起至2023年3月31日，無限次入園暢玩，售價分別為成人498元、學生420元及小童348元。單日使用之全日優惠套票售價則分別為成人360元及小童216元。

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責任編輯：陳詠妍