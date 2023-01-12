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【體育用品股】安踏高開近半成　去年第四季安踏品牌及FILA零售金額按年下跌　疫情續累客流量及消費意欲下降

股市 09:27 2023/01/12

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安踏：去年第四季安踏品牌及FILA零售金額按年下跌　疫情續拖累客流量及消費意欲

安踏 （02020） 公布，按零售價值計算，去年第四季度「安踏」品牌產品的零售金額錄得按年高單位數的負增長，FILA品牌產品錄得10%至20%低段的負增長，相反，其他品牌產品錄得10%至20%低段的正增長。

安踏高開4.8%，報115元，創近11個月高。

總結2022年全年，安踏主品牌「安踏」的零售金額錄得低單位數正增長，FILA品牌產品錄得低單位數的負增長，其他品牌產品則錄得20%至25%的正增長。

安踏表示，疫情對集團的業務表現造成持續影響，第四季度的客流量及消費意欲進一步下降。雖然經營環境充滿挑戰，惟集團的財務狀況維持穩健，並預期2022年錄得經營現金淨流入。集團將繼續採取靈活的「動態管理」方針以應對市場變化，維持健康的庫存水平。

中國大陸的疫情防控措施已逐步放寬，隨各項刺激內需的政策推進下，集團相信中國體育產業基礎仍然穩健，長期將保持穩中向好的趨勢。 集團正積極準備把握市場復甦後的增長機遇，並會繼續推行「單聚焦、多品牌、全球化」戰略。

安踏全日升1.6%，收報109.7元。

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編輯：袁諾曦

安踏體育（02020） 體育用品股 港股 FILA
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