利率影響用家置業打算　高力料今年樓價最多再跌一成

中港通關後，市場氣氛好轉，其中住宅市場率先反彈，二手成交量回升。不過，高力預計，年內樓價將進一步跌5%至10%。高力亞洲估價及諮詢服務行政董事周若瑜說，雖然樓市有不少好消息，如政府推出招攬人才政策、中國經濟好轉等，預計住宅市場因此重回正軌，但樓按利率仍會上升，影響用家入市意欲，令樓價受壓，相信中小型住宅最受影響。不過，她認為，樓市主要在上半年較受壓，其後隨經濟好轉，便會見底回升，但全年計仍錄跌幅。

高力香港研究部主管李婉茵則指，據土地註冊處資料顯示，社會運動及新冠疫情爆發前，非香港永久居民買家比例很低，即使中港通關，亦難扭轉住宅價格的跌勢。

她預計，相比起住宅市場，零售物業及寫字樓市場率先復甦。商舖方面，高力香港商舖服務主管吳凱寧說，在未來的數月，入境旅客帶來的動力和消費模式將備受關注，而整體市道於下半年開始才有顯著的復甦，預計全年租金升8%。

寫字樓方面，高力香港商業物業服務主管顏慧萍說，中港通關將扭轉寫字樓市場的局面，料有更多睇樓及租賃查詢，有助令租金回升，相信整體甲級寫字樓租金，按年升3%。而縱觀主要商業區，預計核心商業區（CBD）最受惠，租金有望按年增長5%。

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