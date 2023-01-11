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【AFF】證監會梁鳳儀：第一季諮詢虛擬資產交易平台發牌制度細則　涉散戶參與範圍

Hot Talk 17:41 2023/01/11

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【AFF】證監會梁鳳儀：第一季諮詢虛擬資產交易平台發牌制度細則　涉散戶參與範圍

證監會行政總裁梁鳳儀出席亞洲金融論壇（AFF）後表示，今年第一季向公眾諮詢虛擬資產交易平台新發牌制度細則，內容包括平台內部監控、風險管理、網絡安全的仔細要求，同時討論散戶何等情況下可開戶買賣虛擬資產。

對於零售投資者可買賣的虛擬資產類別，梁鳳儀稱，諮詢文件會設立客觀基準選取主流的虛擬資產，供公眾買賣。

新發牌制度下　已持牌虛擬資產平台或須再申請

現有虛擬資產平台是根據《證券及期貨條例》下發牌，並且只限專業投資者參與，而新的虛擬資產交易平台發牌則是根據反洗錢條例。梁鳳儀指，日後，現有已持牌的虛擬資產平台若須加入散戶業務，須再提出申請，但程序料較簡易。

另外，證監會此前已批出兩隻虛擬資產期貨的ETF，梁鳳儀表示，最近亦批出了第3隻，將會不久將來上市。除了繼續加強虛擬資產投資者教育，最新證監會已發聲明，若有虛擬平台以高息招攬投資者放置虛擬資產在該些平台，該些平台可能是不受監管，亦可能是無牌經營集體投資計劃（CIS），證監將加強監管。

預告港交所將諮詢要求上市公司加強氣候風險披露

可持續金融發展方面，梁鳳儀表示，港交所 （00388） 今年向公眾諮詢上市公司就氣候變化相關風險的披露要求，以符合國際財務會計準則IFRS和可持續發展準則理事會ISSB要求。

她續指，證監會與港交所會檢視如何制訂這些要求，留意到很多亞太區公司未必掌握氣候變化、碳排放等數據。證監除了制訂要求外，亦會和各金融機構和相關學院檢視如何助企業收集數據，並提出具體人才培訓措施。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

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記者：胡學能

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