▲ 【AFF】證監會梁鳳儀：第一季公眾諮詢虛擬資產交易平台發牌制度細則 涉散戶參與範圍（梁偉榮攝）

證監會行政總裁梁鳳儀出席貿發局亞洲金融論壇後表示，今年第一季會就新的虛擬資產交易平台發牌制度的細則的規定，進行公眾諮詢，諮詢內容包含對於平台內控、風險管理、網絡安全的仔細要求。至於散戶何等情況下可開戶買賣虛擬資產，都會一併在諮詢範圍。

對於零售投資者可買賣虛擬資產類別，梁鳳儀稱，就此會有基準，會根據基準去選取主流的虛擬資產，供公眾買賣，而公眾諮詢進行時，會提出基準，而該些基準會屬客觀。

她說，現有的虛擬資產平台是根據證券及期貨條例下發牌，而虛擬資產交易平台發牌則是根據打擊洗錢條例，故該些現有虛擬資產平台需要就散戶可進行買賣的業務再作申請，但它們的申請程序料較簡易。

另外，證監會此前已批出兩隻虛擬資產期貨的ETF，梁鳳儀表示，最近亦批出了第3隻，將會不久將來上市。證監會會加強投資者對虛擬資產方面的教育，最近證監已出聲明，若有虛擬平台以高息招攬市民擺虛擬資產在該些平台，該些平台可能是不受監管，亦可能無牌經營CIS產品。證監會加強監管行動，亦加強投資者教育。

可持續金融發展方面，梁鳳儀表示，今年重點在港交所 （00388） 將會就上市公司氣候變化相關風險所需的風險披露要求諮詢公眾，這些披露要求的規定將會符合國際IFRS和ISSB要求，證監會會和港交所檢視如何制訂這些要求，很多亞太區公司冀達到披露標準，但可能有關大數據、氣候變化、碳排放的大數據不足，證監除了制訂要求外，亦會和各金融機構和相關學院檢視如何助企業收集數據，亦就人才培訓提出具體措施。

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記者：胡學能