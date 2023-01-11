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【中海油883】中海油：2022至2024年全年股息每股不低於0.7元　今年油氣淨產量目標按年增加4.8%至6.5%

股市 16:42 2023/01/11

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【中海油883】中海油：2022至2024年全年股息每股不低於0.7元　今年油氣淨產量目標按年增加4.8%至6.5%

中海油 （00883） 表示，在各年度建議股息獲股東大會批准的前提下，2022年至2024年，全年股息支付率預計將不低於40%；無論經營表現如何，2022年至2024年，全年股息絕對值預計每股不低於0.70港元（含稅）。

中海油公布2023年經營策略，今年油氣淨產量目標6.5億至6.6億桶油當量，當中中國約佔70%，海外約佔30%，較2022年的預計淨產量約6.2億桶油當量，增加約4.8%至6.5%。至於2024年及2025年，淨產量預期分別為6.9億至7億桶油當量，以及7.3億至7.4億桶油當量。

中海油今年資本開支約1,000億至1,100億元人民幣

資本支出預算方面，中海油今年資本開支約1,000億至1,100億元人民幣，其中，勘探、開發、生產資本化和其他資本支出預計分別佔約18%、59%、21%和2%。去年資本支出預計達約1,000億元人民幣。

今年預計將有9個新項目投產，主要包括中國的渤中19-6凝析氣田I期開發項目和陸豐12-3油田開發項目以及海外的巴西Mero2項目和圭亞那Payara項目等。

相關文章：【中海油883】中海油逾15億購母企風電業務40%股權　拓展新能源業務版圖

相關文章：【石油股】中海油據報擬售美國資產　套現20億美元

編輯：陳韻妍

港股 每股派息 派息 中國海洋石油（00883）
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