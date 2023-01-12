【中海油883】中海油彈高近2%　2022至2024年全年股息每股不低於0.7元　CFO：油價今年料保持80美元以上（第二版）

▲ 【中海油883】中海油：2022至2024年全年股息每股不低於0.7元 今年油氣淨產量目標按年增加4.8%至6.5%

中海油 （00883） 表示，在各年度建議股息獲股東大會批准的前提下，2022年至2024年，全年股息支付率預計將不低於40%；無論經營表現如何，2022年至2024年，全年股息絕對值預計每股不低於0.70港元（含稅）。

中海油彈高1.8%，報10.26元，創一個月高。

環球經濟呈放緩跡象，市場關注對原油的需求，但中海油對油價前景仍然樂觀。中海油首席財務官謝尉志認為，現時全球對原油的需求已恢復至疫情前水平，加上油組對全球產量調控能力較前兩年增強，預期油價維持相對高位，保持80美元以上。

首席執行官周心懷補充，近五年油氣行業投資不足，故原油產能釋放將有滯後性，同時油組雖有產量提升能力，但當局不能接受油價過低，故在弱平衡供應偏緊的供求關係下，油價明年料呈高位震盪態勢。

今年油氣淨產量目標按年增加4.8%至6.5%

中海油公布2023年經營策略，今年油氣淨產量目標6.5億至6.6億桶油當量，當中中國約佔70%，海外約佔30%，較2022年的預計淨產量約6.2億桶油當量，增加約4.8%至6.5%。至於2024年及2025年，淨產量預期分別為6.9億至7億桶油當量，以及7.3億至7.4億桶油當量。

謝尉志指，歐洲冬季並沒有爆發很大的天然氣供應危機，相信歐洲最困難的時期已過去，但要回到俄烏戰爭前的市場情況可能性不大，故即使天然氣價格價有所回落，但難以回到疫情前的水平。

中海油今年資本開支約1,000億至1,100億元人民幣

資本支出預算方面，中海油今年資本開支約1,000億至1,100億元人民幣，其中，勘探、開發、生產資本化和其他資本支出預計分別佔約18%、59%、21%和2%。去年資本支出預計達約1,000億元人民幣。首席謝尉志指，近年中海油將資本開支維持約1000億元，但按照當年的生產及開發項目會略有改變，但整體會按照產能複合增長率約8%，來制定資本開支預算，以達至2025年日產超過200萬桶的目標。

中海油今年預計將有9個新項目投產，主要包括中國的渤中19-6凝析氣田I期開發項目和陸豐12-3油田開發項目以及海外的巴西Mero2項目和圭亞那Payara項目等。周心懷稱，集團會持續跟蹤及拓展海外高回報的項目，希望國內及海外產量穩步上升。

中海油去年斥逾15億元收購母公司經營的風電項目，謝尉志表示，中海油在新能源發展目標保持不變，積極在海上風電領域進行探索，維持每年將資本開支預算5%至10%用於探索風電項目，目前沒有計劃收購其他公司的新能源業務，「雖然風電暫時不會成為主要業務，但集團會跟隨全球同步的能源轉型步伐」。

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編輯：陳韻妍