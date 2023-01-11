【裝修設計】4人2貓住得闊落　花77萬「全爆」624呎單位大改間隔

根據2021年人口普查結果顯示，香港家庭住戶居所面積中位數為430平方呎，即人均居住面積172平方呎，因此如何透過設計增強單位空間感，成為不少業主裝修時的首要考慮。居於屯門恆福花園的一家三口，與工人及兩隻貓住在624平方呎單位，花費約77萬元大改格局，重新劃分浴室及主人房空間，令到4人2貓同一屋簷亦可住得舒適。

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為增加空間感，不少人都選擇將傳統梗廚改為開放式廚房，不過業主怕煮食時油煙四散，因此不想採用開放式廚房。除此以外，業主亦提出不少要求，例如：浴室同設有浴缸及淋浴缸、在客廳預留擺放鋼琴的位置、有儲物位但不想太多櫃、擁有砌模型的位置等等。

首先是需要增加客飯廳的空間感。Deco Farmer Studio設計師拆除廚房牆身，增設斜角玻璃間隔，將光綫引入客飯廳，增強採光，有助於視覺上擴闊大廳。此外，拆除主人房及兩個浴室的間隔，將中間的浴室，一半改為主人房衣帽間，可滿足業主想要的三邊落床要求；另一半則撥為浴室，有足夠位置放置浴缸及淋浴缸。

按圖即睇單位全貌：

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另一方面，兩間細房的間隔亦有所改動，將工人房部分空間，變成兒子房的入牆櫃，即使房間不大，都能夠預留位置擺放書枱砌模型。而工人房則設計為地台床，毋須增設大櫃，都有充足的儲物空間。

至於設計風格方面，設計師Heiman透露，今次參考了隨性風格，將業主喜愛的顏色、物料和感覺，當中可以配襯的元素，融合於設計當中。縱觀整個單位，採用了深淺不同的木色及顏色貫穿各個空間，如客廳使用深木色，走廊及房間則用了較淺的木色；客廳和廚房則分別採用墨綠和灰藍色，用作點綴之餘，亦可分隔兩個不同空間。值得一提的是，廚房的飾面板為凹面六角形磚，而大廳則用上帶有藤木質感牆布，提升單位層次感覺，令人不覺單調。

裝修費用 預備、棚架及雜項工程 $87,775 電力工程 $95,020 水喉工程 $27,100 油漆工程 $54,000 泥水工程 $102,240 木器及傢私工程 $311,820 冷氣、鋁窗及玻璃工程 $99,125 合共 : $777,180

相片來源：Deco Farmer Studio

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