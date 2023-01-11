居屋事故同層錄反價成交　錦豐苑兩房居二價525.5萬售

中原地產陳鴻霆表示，中港兩地落實通關，帶動二手交投氣氛轉好，馬鞍山區本月至今暫錄51宗二手成交，錦豐苑１月暫錄約4宗成交，屋苑新近錄得J座高層12室，實用面積540平方呎，兩房間隔，同層有事故單位，放盤時開價約520萬元，最終反價5.5萬元，以居二市場價525.5萬元易手，實用平均呎價9731元。

中原陳鴻霆指，新買家為用家，原業主於2016年以420萬元購入單位，持貨7年，賬面獲利約105.5萬元離場，單位期內升值約25%。

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資料顯示，原業主於2011年12月以486.82萬元購入上述單位，持貨逾12年，現帳面獲利478.18萬元，物業期內升值約98％。

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