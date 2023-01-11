【2023展望】瑞銀：最大阻力消失　港商今年或趁機私有化

不少香港老牌本地股過去數年受困疫情影響，估值受壓，個別本地富商提出私有化旗下上市公司，瑞銀全球投資銀行部董事總經理亞太地區併購組聯席主席盧穗誠最新指出，不少本地港股估值低，令大股東有誘因考慮私有化，而且開曼群島去年8月取消「數人頭」規則，形容「最大阻力已經消失」，惟全年私有化活動比想像中少。

盧穗誠解釋，因大股東提出私有化仍須購回至少25%股份，即使「數人頭」取消，在利息高企推高融資成本，部分大股東也未有提出私有化。

他表示，私有化活動取決於提出時機，預計上半年融資成本繼續處於高位，但企業2022年業績難望有好表現，公布業績後或令股價進一步受壓，而且小股東持股較入場價有大折讓，私有化可提供套現機會，部分本地港股大股東或留意4至6月市況是否合適出手。

逾1500家港股在開曼群島註冊 包括騰訊、長和等

參考近期案例，本地商人劉鑾鴻去年8月提出私有化在開曼群島註冊的SOGO母企利福國際 （01212） ，最後成功獲得通過。

事實上，不少港股都以開曼群島為註冊地點。據最新統計，連同主板和GEM，共有逾1500家港股以當地為註冊地點，包括長和 （00001） 、騰訊 （00700） 等公司，數目更勝以香港、中國內地為註冊地公司。

瑞銀料投資者信心恢復需首季業績驗證

整體大中華區併購活動方面，盧穗誠稱，去年大中華併購交易額僅2750億美元，較前6年都低，主要受累於地緣政治因素和出行限制影響交易活動。

他指出，今年資本市場開局良好，若股市活躍、投資者信心持續恢復、息率從高位回落，今年下半年併購活動會較明顯恢復，大型主題料包括外國公司分拆內地業務，部分受困於融資成本高而延期公布的大型收購（Buyout）將能落實。

新股市場方面，瑞銀亞洲區股票資本市場部聯席主管郭自力有信心「今年市場不會差過2022年」，但投資者信心需時恢復，若企業今年首季反映中國復常後強勁復甦，整個資本市場氣氛都能進一步改善，第一季末至第二季初新股市道會明顯轉勢。

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記者：麥德銘