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【大行報告】派息率於市場具競爭力 大摩予中國神華「增持」

股樓投資 16:35 2023/01/11

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摩根士丹利引述神華（01088）管理層指出，去年內地原煤產量按年增長8%，在產能擴張下，預期今年產量將再增長至100萬噸。該行亦認為公司至少60%的派息率在市場上具競爭力，予其目標價32.6元，評級「增持」。中國神華周三（11日）收市報24.35元，升幅4.7%。


 

 

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

 

該行指，公司管理層考慮到今年推出的更完善政策，預計今年長期合同銷售的整體履約率會有輕微上升。同時神華及其母公司正全力履行長期合同銷售，以確保國內煤炭供應。就上述市場前景，管理層對今年的合同價格持中性至略微積極的看法。

 

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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大摩表示，運費上升或會抵銷新疆等偏遠地區的銷量增長，但同時在內地經濟增長復甦，以及燃煤電廠裝機量增加下，有望支持今年的煤炭需求。

 

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撰文：鄭昊彤

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中國神華（01088） 港股 目標價 派息 大行報告

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