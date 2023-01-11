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【蘋果動向】App Store訂閱量破九億　同比增20%

科技 17:00 2023/01/11

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蘋果（Apple）自2018年起，每年一月都會公布，在其應用程式商店（App Store）上架及推出更新的應用程式開發者，每年所賺取的總額，從而讓分析師及投資者，可以推算App Store的年度業績，蘋果昨（10日）按慣例公布相關數據。

【蘋果動向】蘋果擬印度設首間旗艦店　招兵買馬覓人才

蘋果指，2022年是創紀錄的一年。該企自2008 年平台推出以來，已向開發者支付了3,200億美元（約2.5萬億港元），較2021年的2,600億美元（約2萬億港元），增加約27%。另經App Store進行的所有應用程式及服務的訂閱量，由2021年的7.45億上升約20%，至2022年的9億。另外，蘋果也提及， App Store到訪人數創下歷史新高，每周有超過6.5億名來自175個地區的訪客。

外媒：蘋果單靠App Store　已賺逾5千億元

由於蘋果會就App Store中，應用程式的總銷售額，向相關開發商抽取15%至30%的分成。因此，每年該企向開發商支付的總額，實際只佔App Store的總銷售額的70%至85%。

外媒《CNBC》分析，若所有開發商都向蘋果支付30%的分成，該企App Store去年的總收入，將超過850億美元（約6,639億港元）。若所有開發商只而向蘋果支付最低佣金（即總銷售額的15%），預估App Store去年亦至少獲得約700億美元（約5,468億港元）的總收入。

【視像會議】Zoom仿傚蘋果、Meta　推虛擬化身功能   

【蘋果有聲書】蘋果藉AI語音技術　推Apple Books「有聲書旁白服務」

責任編輯：殷凱怡

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