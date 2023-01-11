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【AFF】陳茂波：料本港今年經濟氣氛好轉　樓市仍「有序調整」

Hot Talk 16:29 2023/01/11

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【AFF】陳茂波：料本港今年經濟氣氛好轉　樓市仍「有序調整」（梁偉榮攝）

財政司司長陳茂波出席亞洲金融論壇時表示，儘管歐美國家經濟疲弱，存在一定的挑戰，但內地恢復對外開放，相信本港亦會受惠，加上中港兩地恢復通關，相信本港出口會有改善。同時，恢復跨境貿易將帶動餐飲、消費等行業，而通關將增加市場信心，他預計商界今年的投資將恢復增長。

本港樓市方面，去年首11個月下跌約13%，陳茂波形容是「有序調整」，無論是賣樓人士或地產商都不急於推樓放售。 至於赤柱環角道住宅地皮流標，他表示本港樓價沒有高地價政策，主要是「隨行就市」，不到價就不賣，對流標事件不感意外。

另外，就新一份《財政預算案》會否再派消費券，當局正進行諮詢。

他亦指，今年是首次以實體及線上的形式同步舉行，據統計，本次峰會共7000人報名，當中2000人實體參與證明香港與國際恢復往來，形容「香港回來了」（Hong Kong is Back）。

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記者：伍鍵文

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