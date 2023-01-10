【新春大抽獎】WeChat Pay HK 送總值過百萬港元消費額 免費參與抽獎贏取新春橫財

農曆新年將至，今年想發個橫財運?可以試一試呢個。

WeChat Pay HK將會推出總值過百萬港元的「好運兔兔不絕 大抽獎」。

WeChat Pay HK用戶只需於2023年1月15日中午12時開始至2023年1月26日期間，打開WeChat > 我 > 服務> 優惠專區，即可到「好運兔兔不絕 大抽獎」活動頁面，累計完成指定任務次數，即可免費參與大抽獎贏取獎品，例如由WeChat Pay HK送出之個人最高價值8,888港元新春消費金，以及4間銀行送出之專屬電子現金券。

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推廣期內，用戶每完成1個活動任務，可獲得1次「跳一跳」步數。用戶累計完成3次「跳一跳」步數，可獲得第一次抽獎機會；累計完成8次「跳一跳」步數，可獲得第二次抽獎機會；累計完成12次「跳一跳」步數，可獲得第三次抽獎機會。推廣期內，每一位用戶最多可獲得三次抽獎機會。記得廣邀親朋戚友一齊挑戰任務，贏取抽獎機會，準備過一個豐足新年。用戶可在WeChat Pay HK「好運兔兔不絕 大抽獎」活動頁面查看中獎情況。

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