  • 19°C
香港時間 : 2023111日 (週三) 17:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HKBN】香港寬頻HOME+結束零售網購　最後下單日期為1.18、網站3.3停運

股市 16:22 2023/01/11

分享：

分享：

【HKBN】香港寬頻HOME+結束零售網購　最後下單日期為1.18、網站將於3.3停運

香港寬頻 （01310） 旗下網購平台HOME+營運兩年多後，周二（10日）晚上向會員發信稱，將終止HOME+ 會員會籍、賬戶及與HOME+合約關係，HOME+網購服務最後下單時間為2023年1月18日，所有會員積分將告失效，但會安排退款，而HOME+網站將於3月3日停運。

香港寬頻旗下HOME+稱，由於經營方向的轉變，HOME+網購服務的最後下單時間為2023年1月18日14：59，而HOME+ 會員會籍、賬戶及與HOME+的合約關係將在2023年3月3日終止。

會員登記及積分

  • 2023年1月10日21：00起停止新會員登記
  • 2023年1月18日15：00起所有會員積分將告失效，HOME+會透過電郵通知相關會員剩餘積分的退款處理安排

HOME+ 電子優惠券及電子現金券

  • 於2023年1月10日21：00起網購服務停止接受HOME+ 電子優惠券及電子現金券。
  • 於2023年1月9日起，HOME+或其合作夥伴會透過電郵或其他通訊方式通知個別會員，有關在2023年1月10日或以後到期而尚未使用的有效HOME+電子優惠券及電子現金券的處理安排。於HOME+獲得尚未使用並仍有效的HOME+電子現金劵，可選擇以支票形式退款或以鴻福堂電子現金劵及/或大昌食品實體現金劵作替代。

去年10月底香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光表示，截至2022年8月底止，HOME+全年商品交易總額（GMV）達到數億元，正進行內部檢討，將重心由零售消費者（2C）轉移至企業客戶（2B），認為2C業務到物流倉儲營運複雜，較難盈利。

相關文章：

【HKBN】香港寬頻低開近一成　全財年經調整盈利增兩成　下調股息派付比率、末期息減至0.2元（第二版）

【HKBN】香港寬頻CEO 黎汝傑因個人原因休假3個月　副主席楊主光將負責相關職務

記者：李哲毅

港股 香港寬頻（01310）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【AFF】陳茂波：料本港今年經濟氣氛好轉　樓市仍「有序調整」

下一篇文章

【港股市況】阿里巴巴、騰訊升3%　美團逆市跌2%　恒指反覆升104點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨向好升22點　納指期貨微跌（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨向好升22點　納指期貨微跌（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴、騰訊升3%　美團逆市跌2%　恒指反覆升104點（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴、騰訊升3%　美團逆市跌2%　恒指反覆升104點（不斷更新）
【大行報告】大摩3年來首次列阿里巴巴為科網首選　大升目標價5成、「估值僅騰訊一半」
【大行報告】大摩3年來首次列阿里巴巴為科網首選　大升目標價5成、「估值僅騰訊一半」
【恒指夜期+ADR】夜期收市升149點　阿里巴巴美股高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升149點　阿里巴巴美股高港2%（不斷更新）
【Morning精點】24歲網紅確診10天後病逝　2023年全球最強護照排名出爐
【Morning精點】24歲網紅確診10天後病逝　2023年全球最強護照排名出爐
【旅遊護照】2023年全球最強護照排名出爐！日本連續5年冠軍、星韓並列第二　香港第幾？（附排行榜）
【旅遊護照】2023年全球最強護照排名出爐！日本連續5年冠軍、星韓並列第二　香港第幾？（附排行榜）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款