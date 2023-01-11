【HKBN】香港寬頻HOME+結束零售網購　最後下單日期為1.18、網站3.3停運

▲ 【HKBN】香港寬頻HOME+結束零售網購 最後下單日期為1.18、網站將於3.3停運

香港寬頻 （01310） 旗下網購平台HOME+營運兩年多後，周二（10日）晚上向會員發信稱，將終止HOME+ 會員會籍、賬戶及與HOME+合約關係，HOME+網購服務最後下單時間為2023年1月18日，所有會員積分將告失效，但會安排退款，而HOME+網站將於3月3日停運。

香港寬頻旗下HOME+稱，由於經營方向的轉變，HOME+網購服務的最後下單時間為2023年1月18日14：59，而HOME+ 會員會籍、賬戶及與HOME+的合約關係將在2023年3月3日終止。

會員登記及積分

2023年1月10日21：00起停止新會員登記

2023年1月18日15：00起所有會員積分將告失效，HOME+會透過電郵通知相關會員剩餘積分的退款處理安排

HOME+ 電子優惠券及電子現金券

於2023年1月10日21：00起網購服務停止接受HOME+ 電子優惠券及電子現金券。

於2023年1月9日起，HOME+或其合作夥伴會透過電郵或其他通訊方式通知個別會員，有關在2023年1月10日或以後到期而尚未使用的有效HOME+電子優惠券及電子現金券的處理安排。於HOME+獲得尚未使用並仍有效的HOME+電子現金劵，可選擇以支票形式退款或以鴻福堂電子現金劵及/或大昌食品實體現金劵作替代。

去年10月底香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光表示，截至2022年8月底止，HOME+全年商品交易總額（GMV）達到數億元，正進行內部檢討，將重心由零售消費者（2C）轉移至企業客戶（2B），認為2C業務到物流倉儲營運複雜，較難盈利。

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記者：李哲毅