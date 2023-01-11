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【中港通關】澳門研向香港居民再送酒店優惠　冀日均訪澳香港旅客增至1萬人

Hot Talk 16:05 2023/01/11

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【中港通關】澳門研向香港居民再送酒店優惠　冀日均訪澳香港旅客增至1萬人

為吸引港人到澳門旅遊，澳門將自周五起向香港居民推車票或船票「買去程送回程」買一送一優惠。澳門旅遊局代局長程衛東表示，業界對向香港旅客贈送回程船票或巴士票的反應不俗，目前已有兩間船公司及一間跨境快線巴士公司合作推出優惠，目前當局正與其他海陸交通公司商討，以擴大優惠。他又指，澳門一直關注澳門酒店房價有否出現異常，不希望出現海鮮價的情況，目前當局正研究推出針對香港旅客的酒店優惠。

澳門旅遊局：周五起向香港居民推車票或船票「買去程送回程」【下一頁】

程衛東指，2019年訪澳的香港旅客日均約2萬人次，周二單日有約6,000名香港旅客訪澳，希望優惠推出後，可令日均港客量增至1萬人。

他透露，正與不同部門溝通安排未來旅行團來澳使用港珠澳大橋口岸或橫琴口岸，但承認較難限制自由行旅客使用特定口岸出入境。

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