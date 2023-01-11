【HK Express】香港快運推新logo、新制服　另料3月底恢復至每周逾400航班

▲ 香港快運推新logo、新制服 另料3月底恢復至每周逾400航班

國泰航空 （00293） 旗下廉航香港快運（HK Express）宣布推出新品牌定位「Gotta Go」，並推出全新品牌標誌、機艙服務員制服及機身塗裝等。香港快運表示，隨亞洲的旅遊逐漸復甦，預計將於三月底恢復至疫情前每週超過400航班的水平，故認為現在是個重塑品牌形象的最佳時機。

標誌方面，由舊有紫紅Logo變成看起來像小寫字母「e」的圖形，並以品牌標誌紫色為主色。

空姐制服可選擇褲款 可穿運動鞋

而HK Express新的機艙服務員制服與香港的可持續時裝設計師Mountain Yam任朗呈合作，除了為女性機艙服務員提供褲款的選擇，亦以運動鞋取代傳統的皮鞋。此外，新制服於製造過程中也加入了舊制服的回收物料，而剩餘的布碎更被製成小熊公仔。

另外，HK Express亦推出全新的機身塗裝設計，採用標誌性的紫色和白色作主調，並以藍色作點綴，兩側機翼及尾翼位置的「e」字圖形寓意著與HK Express開啟一段愉快的旅程。

▲ HK Express全新機艙服務員制服

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編輯：袁諾曦