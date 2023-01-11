【新股IPO】億華通2402暗盤靠穩　與招股價變動不大

▲ 億華通1月12日掛牌，1月11日有暗盤交易。

內地燃料電池系統製造商億華通 （02402） 周四（12日）掛牌，每股以下限定價60元發行，在周三（11日）收市後的暗盤交易中，富途低見59.15元，較招股價低1.4%，收報59.8元，低0.3%，不計手續費，每手帳面蝕10元。

輝立暗盤則先跌後回升，低見報59.4元，較招股價低1%；收報60.05元，較招股價高0.1%，每手（50股）帳面賺2.5元。

耀才暗盤高見61.1元，較招股價高1.7%，收報60元，與招股價相若。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

相關文章：

【新股IPO】微醫據報4月底前遞交IPO申請 目標下半年上市

【新股IPO】粉筆2469首掛報捷 全日升12%、一手帳面賺600元

記者：宋佩恩