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【新股IPO】億華通2402暗盤靠穩　與招股價變動不大

新股IPO 18:55 2023/01/11

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億華通1月12日掛牌，1月11日有暗盤交易。

內地燃料電池系統製造商億華通 （02402） 周四（12日）掛牌，每股以下限定價60元發行，在周三（11日）收市後的暗盤交易中，富途低見59.15元，較招股價低1.4%，收報59.8元，低0.3%，不計手續費，每手帳面蝕10元。

億華通2402獲不足額認購，中籤100%，【下一頁】

輝立暗盤則先跌後回升，低見報59.4元，較招股價低1%；收報60.05元，較招股價高0.1%，每手（50股）帳面賺2.5元。

耀才暗盤高見61.1元，較招股價高1.7%，收報60元，與招股價相若。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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