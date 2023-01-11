▲ 【Bitcoin ETF】證監會批出第三款加密資產ETF 三星首推比特幣期貨主動型 ETF、開支比率低同業一半

證監會去年10月底接受發行商申請發行加密貨幣期貨ETF，繼12月中首兩款比特幣、以太幣期貨ETF上市後，證監會行政總裁梁鳳儀在亞洲金融論壇表示，最新已批出第三家加密資產ETF。據證監會資料，三星資產運用旗下三星比特幣期貨主動型 ETF （03135） 於1月9日獲批出許可。

三星資產運用公告，旗下比特幣期貨ETF會投資於芝商所（CME）即月比特幣期貨，提供在經濟上參與比特幣價值的投資機會，而該基金不會直接投資於比特幣，亦不會從 CME 比特幣期貨收取任何比特幣。

三星資產運用表示，3135全年經常性開支比率估計為0.95%，較香港首兩款加密資產ETF全年經常性開支比率預計為每年2.0%，低出一半。

3135每手買賣單位為50個，但三星暫未公布產品每單位定價，暫未知其每手入場門檻。

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