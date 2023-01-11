▲ 【大行看法】瑞銀財管盧彩雲：期權策略可緩解市場波動並把握股市上升機遇 瑞銀成《新春幸運摩天輪》活動合作夥伴

香港逐漸復常，瑞銀財富管理亞太區聯席主管兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，香港正逐步放寬新冠防疫限制，我們相信隨著商業活動漸回正軌，香港將會步入增長期，而在投資部署方面，期權策略有助於把握中國股票的進一步上行空間，也能緩解全面有序開放之前的市場波動，預期製藥和醫療設備、消費品、交通運輸、資本品和材料等板塊將受惠於防疫政策放寬。

瑞銀成爲中環香港摩天輪所舉辦的《新春幸運摩天輪》活動的首席合作夥伴，有關活動為香港3年來首次公開慶祝新春的盛事，將於1月14日至2月12日開放予公眾。《新春幸運摩天輪》以全新面貌亮相，同時擺設自拍打卡位、機動遊戲及攤位遊戲，讓市民聚首迎接兔年來臨。

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