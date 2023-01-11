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【大行報告】消息利好下已累升近4成 大和連降吉利評級至「持有」

股樓投資 16:22 2023/01/11

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大和將吉利汽車（00175）目標價由12元下調至11.5元，更將其評級由「買入」連降兩級至「持有」，主要是因公司股價自去年10月以來受中國重新開放消息，以及今年汽車政策支持預期的推動下，已累升約37%。吉利汽車周三（11日）收市報12.02元，跌幅2.8%。


 

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

 

該行下調吉利2023至2024年的盈利預測1%到5%，以反映在2023年新能源汽車銷售比例增加，以及市場激烈競爭導致毛利率(GPM)的預測下調。


【延伸閱讀】券商點睇：中金料港股最艱難時刻已過  另推薦10大中資股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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大和亦認為，北京全面取消汽車限購的機會不大，有造成嚴重交通擠塞問題、以及觸發大量被壓抑需求釋放的憂慮存在。但若北京計劃支持汽車消費和當地經濟，或將增加新能源汽車的配額。

 

【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

 

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撰文：鄭昊彤

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新能源 汽車 港股 目標價 吉利汽車（00175） 大行報告

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