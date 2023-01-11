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【中國經濟】中金上調中國今年GDP預測至5.5%　料消費復甦可能較快

宏觀解讀 15:10 2023/01/11

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【中國經濟】中金上調中國今年GDP預測至5.5%

中金發表報告表示，去年第四季防疫政策加速優化，中國疫情感染人數高峰似有「快來快去」的特點。因此，預計2023年經濟增長的幅度與復甦的節奏都大概率與在去年11月所發布的年度展望有所不同，並上調2023年經濟增速至5.5%左右。

中金指，本輪疫情反彈對經濟最大的影響可能在去年底體現，近期高頻也表明經濟有復甦較快的迹象。綜合搜索指數和多家機構的預測，中國疫情或已過高點。 在疫情影響前移、快速過峰的情況下，消費復甦的啟動更早，恢復的程度也會更高，中金預計全年社會消費品零售總額增速7.7%。出口方面，短期下行壓力增大，但2023全年或不至於大幅負增長，該行將2023年出口增速從0%下調至負3.3%。

基於近期疫情防控政策的優化及其影響，中金預計基準情形下，2023年經濟增速可能達到5.5%左右，高於此前去年11月份原來基準情形中的5.2%左右，主要是消費可能復甦較快。

貨幣政策大體上繼續維持寬鬆態勢，財政政策方面，赤字率提升和貼息工具的政策組合有望維持較高的財政支出強度。

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編輯：姚卓然

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