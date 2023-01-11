【通關落實】華住配售美國預託股份 集資最多3億美元

擁有漢庭、桔子等品牌的內地大型連鎖酒店營運商華住(01179) (美：HTHT)公布，已啟動在美國承銷公開發售美國預託股份，每股售價42美元，發行619萬股美國預託股份，佔擴大後股本約1.95％，集資2.6億元（美元．下同），而承銷商將有30天購股權，可向該集團額外購買不超過92.85萬股額外美國預託股份，額外集資不超過3,900萬元，即集資金額最多約2.99億元。至2時45分，華住報34.95港元，跌1.1%。

UNIQLO母企日本員工 3月起全面加薪約4成 詳情請看【下一頁】

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

華住表示，每股美國預託股份代表10股普通股，而所有美國預託股份均由其提呈發售。計劃將發售所得款項淨額用於包括為提升酒店組合競爭力及發展其區域性經營模式提供資金；投資技術基礎設施、供應鏈生態系統、連接個人客戶及企業客戶的分配系統以及環境、社會及管治工作，以及用作營運資金及一般公司用途。

【2023年部署】大摩上調恒指今年目標至24500點 另推薦逾20隻通關受惠股 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機