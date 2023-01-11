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【通關落實】華住配售美國預託股份 集資最多3億美元

股樓投資 15:19 2023/01/11

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擁有漢庭、桔子等品牌的內地大型連鎖酒店營運商華住(01179) (美：HTHT)公布，已啟動在美國承銷公開發售美國預託股份，每股售價42美元，發行619萬股美國預託股份，佔擴大後股本約1.95％，集資2.6億元（美元．下同），而承銷商將有30天購股權，可向該集團額外購買不超過92.85萬股額外美國預託股份，額外集資不超過3,900萬元，即集資金額最多約2.99億元。至2時45分，華住報34.95港元，跌1.1%。

UNIQLO母企日本員工 3月起全面加薪約4成  詳情請看【下一頁

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

華住表示，每股美國預託股份代表10股普通股，而所有美國預託股份均由其提呈發售。計劃將發售所得款項淨額用於包括為提升酒店組合競爭力及發展其區域性經營模式提供資金；投資技術基礎設施、供應鏈生態系統、連接個人客戶及企業客戶的分配系統以及環境、社會及管治工作，以及用作營運資金及一般公司用途。

【2023年部署】大摩上調恒指今年目標至24500點 另推薦逾20隻通關受惠股  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

華住集團—S（01179） 港股

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【抽水潮】雅居樂不足1個月再抽水 折讓13.5%配售2.2億股 集資近5億元

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