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【大行看法】瑞銀料港股今年跑贏歐美、恒指可見23600點　預期聯儲局7月開始減息

股市 14:47 2023/01/11

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【大行看法】瑞銀：港股今年跑贏歐美、恒指可見23600點　預期聯儲局7月開始減息

港股今年開局理想，瑞銀投資銀行香港策略師陳志立指，外資過去1年至1年半期間低配港股，但隨中港通關，加上香港經濟轉好，相信港股今年可跑贏歐美股市，恒指目標價23600點，潛在升幅約10%，MSCI香港指數目標價12550點，潛在升幅約15%。

陳志立稱，雖然恒指今年來累升約10%，但仍較歷史平均低1個標準差（SD），同時恒指成分股盈利料有約15%升幅，在估值恢復下，可帶動大市繼續上揚。

大摩連續三個月上調恒指目標　年底料見24500、最牛看多少？【下一頁】

「內地開關的速度較預期快3至6個月，但環球經濟放緩甚至步入衰退，加上上半年市場流動性仍較緊，故對港股上半年走勢相對審慎，下半年在減息憧憬下，將成為大市推動下，看好下半年港股表現。」

陳志立預期，美國聯儲局將於1月及3月各加息0.25厘，聯邦基金利率將於次季頂見，當局並於7月開始減息，年底美息料回落至3.25厘，對本港樓市及房地產股帶來支持，全年樓價可升5%。

瑞銀三大原因調高今年樓價預測至反彈5%【下一頁】

板塊方面，陳志立看好中港消費、互聯網及濠賭股表現。他解釋，澳門開關後人流快速上升，加上牌照問題已解決，預期2024年中場賭收可回復到2019年水平。

「基於賭牌牌主的營運成本下降，同時賭收上升，意味濠賭股的利潤率會上揚，預期未來濠賭股會集中發展中場及非博彩業務，即使股價已累積一定升幅，估值仍略低於歷史平均水平。」

互聯網板塊最看好遊戲業務

瑞銀證券中國研究部總監連沛堃表示，對中國股市樂觀看好，預期MSCI中國指數年底見75點，盈利約有15%至20%升幅，看好互聯網、餐飲、服裝用品、電動車電池產業鏈、家電等行業，看淡航運及大宗商品等。

互聯網板塊中，他最看好遊戲業務，因陸續有新遊戲版號批出，同時監管放寬，認為後疫情時代遊戲升幅可跑贏電商升幅。

相關文章：【大行報告│濠賭】花旗：澳門1月首8天的日均賭收達2.63億澳門元　維持全月賭收預測40億澳門元

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記者：陳韻妍

港股 市場動向 中國市場 出入境管制 瑞銀 潛在升幅 目標價 澳門 MSCI中國指數 MSCI香港指數
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