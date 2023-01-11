【經濟預測】防疫政策加速優化 中金上調中國今年GDP增速預測至5.5%

隨着防疫政策陸續寬鬆，中國經濟有漸步回暖，甚至有望在全球經濟放緩的形勢下，一枝獨秀逆境反彈。中金發表報告指，2022年四季度防疫政策加速優化，中國疫情感染人數高峰似有「快來快去」的特點。本輪疫情反彈對經濟最大的影響可能體現在2022年末，近期高頻也表明經濟有復甦較快的迹象，因此預計2023年經濟增長的幅度與復甦的節奏都大概率與中金在2022年11月外發的年度展望中不同。

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中金早於去年11月預計2023年經濟增速可能有兩個情景，基準情景中經濟增長可為5.2%左右，上半年略低，下半年略高，而樂觀情景中GDP增速可能明顯高於5.2%。

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基於近期疫情防控政策的優化及其影響，中金預計基準情形下，2023年經濟增速可能達到5.5%左右，高於原來基準情形中的5.2%左右，主要是消費可能復甦較快。至於貨幣政策方面，貨幣政策大體上繼續維持寬鬆態勢，財政政策方面，赤字率提升+貼息工具(撬動准財政)的政策組合有望維持較高的財政支出強度。

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記者：張以正