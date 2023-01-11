【UNIQLO搶人才】UNIQLO全線日本員工逆市加人工　加幅最高達4成

日本時尚服裝連鎖店 UNIQLO 母公司迅銷集團（Fast Retailing）宣布，今年3月將日本國內全職員工的年薪調升最多達4成，接近該企在歐美市場的薪酬水平，以便在全球各地「搶人才」，靈活部署人力資源。GU 行政總裁 Osamu Yunoki 今（11日）接受本網專訪時，被問到加薪一事，也表示十分高興。

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逾20年來首次 大幅加薪料8400人受惠

據《日經新聞》報導，是次工資調整將有約8,400人受惠，包含迅銷集團總部以及門市人員。每月起薪將調漲至30萬日圓（約1.8萬港元），比當前的25.5萬日圓（約1.5萬港元）高出近2成。新的門市主管則從29萬日圓（約1.7萬港元）調高到39萬日圓（約2.3萬港元）。

迅銷按照員工能力、成就等因素，分為約20個薪酬級別。作為薪酬調整計劃的一環，該企將對每個薪酬級別定立新的基本工資，並取消當前按職稱、地點來給予額外津貼。整體而言，這些調整料將使迅銷在日本的工資成本增加15%左右。

迅銷自2020年開始調整部分全職員工的工資，但今年3月的全面加薪行動，則是集團過去逾20年來首次。據悉，迅銷去年9月已調升兼職員工的薪酬，時薪平均上升約20%。

工資調整後仍未及外企水平

日本東京商工研究公司（Tokyo Shoko Research）的數據顯示，日本3,213家上市公司的2021年度平均年收入為605萬日圓（約35.7萬港元），其中900萬日圓（約53.1萬港元）以上僅有110家。迅銷的日本國內員工平均年收入達到959萬日圓（約56.6萬港元），在國內零售業中屬於最高水平，惟仍遜色於日本國內綜合商社和外資企業等，與海外企業的工資相比也處於較低水平。人力資源諮詢公司美世（Mercer）指出，截至去年12月，美國管理階層的工資是日本的兩倍，且同一家企業的中國大陸主管，也比日本賺得多。

迅銷2022財年（截至2022年8月）合併營業收入的一半來自 UNIQLO 在海外的業務，在合併營業利潤方面，高於國內的業務。從年收入來看，歐美等的海外員工已超越日本國內。迅銷希望通過此次國內員工的工資調整，使之更接近世界水平。

日本勞動組合總連合會（連合）芳野會長表示，目前日本勞工正處於高物價、日圓疲軟以及疫情等三重負面影響，提高工資有助於對於改善勞工條件以及穩定經濟發展，而2023年春季的勞資協商時機將成為關鍵的轉折點。日本首相岸田文雄要求經濟業界在今年春季勞資談判中，落實高於通脹率的加薪幅度，日本連合也力爭加薪5％左右，相信日本國企開始意識到在國際舞台具競爭力的企業有可能為「搶人才」而大幅加薪。

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責任編輯：楊嘉軒

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