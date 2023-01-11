【抽水潮】雅居樂不足1個月再抽水 折讓13.5%配售2.2億股 集資近5億元

雅居樂（03383）公布，以先舊後新方式配售近2.2億股，每股配售價2.25元，較周二（10日）收市價2.6元折讓13.5%，佔公司已擴大股本約4.67%，集資淨額4.89億元。

雅居樂股價今日（11日）逆市急挫，截至下午3時，最新報2.41元，跌7.3%；最低曾跌10.8%至2.32元，成交額8.9億元。

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配股所得資金將用作償還公司發行的於2025年到期5億美元5.75厘的無抵押優先債券的尚未償還票息付款、現有債項再融資及一般企業用途。

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今次亦是雅居樂不足一個月內，第二次配股集資。雅居樂於1月20日曾配售2.69億股，每股作價2.32元，集資6.2億元。當時主要用作償還由遠航金門發行2026年到期的有抵押及有擔保可交換債券的尚未償還票息付款

雅居樂早前公布銷售數據，去年12月的預售金額合計為38.6億元（人民幣，下同)，按年跌72.2%；截至去年12月31日止十二個月，預售金額合計為652.3億元，按年跌53.1%。

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記者：李兆明