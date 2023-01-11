【三星發布會】三星Galaxy Unpacked 2023發布會2月2日舉行　料推出Galaxy S23旗艦手機

盛傳三星（Samsung）新一代旗艦手機Galaxy S23系列，將於2月初推出。三星今（11日）正式發出「Galaxy Unpacked 2023發布會」邀請函，預告發布會將於香港時間2月2日凌晨2時正舉行。市場預料，三星屆時將會公布Galaxy S23系列的詳情。

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三星是次的Galaxy Unpacked 2023發布會將於美國舊金山舉行，屆時除了會有網上直播外，這亦是該企自疫情爆發後，首場實體新品發布會。

雖然三星在邀請函中，未有透露更多有關新品的資訊，但外媒根據邀請函中，利用聚光燈光影，形成彷似三星Galaxy旗艦手機的三鏡頭設計的影片和圖片估計，Galaxy S23系列手機將會成為是次新品發布會的主角。

另有傳聞指，Galaxy S23系列手機有望使用高通最新的Snapdragon 8 Gen 2芯片，相較S22系統在整體效能和電芯耐用度等方面，都會有所提升；近年被視為是Galaxy Note系列化身的Ultra版本，亦有望再推出新一代機款，料配備一個200MP的鏡頭，像素將會是上一代的兩倍。

外媒《Evening Standard》根據過往三星發布新機至正式推出市場的時間差距（約2至3周）估計，S23系列有望在2月17日正式推出市場。惟有關S23系列的手機規格、價錢以及確實推出時間，仍有待官方公布。

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責任編輯：殷凱怡

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